Yvon Jaspers fantaseert dagelijks over toekomst in houten boerderijtje

Dit vertelt de 43-jarige presentatrice zaterdag in Het Parool.

Jaspers ziet al een hele toekomst voor zich. "Dan ga ik kookboeken maken, komen er mensen langs in een soort kantine van het leven, waar lekker wordt gegeten, theater te zien is, muziek te horen is, waar ik lekker kook en al de borden zelf heb geboetseerd. Dus misschien moet ik een keer gaan stoppen, anders kom ik daar nooit aan toe."

Volgens Jaspers, die vanaf zondag weer boeren aan de vrouw probeert de krijgen in Boer zoekt vrouw, is ze al een beetje begonnen om haar droom te realiseren. "Dat kookboek ben ik aan het maken en ik boetseer borden", zegt ze. "Op Vlieland of Texel wonen in zo'n houten boerderijtje lijkt me echt fan-tás-tisch. Ik fantaseer daar elke dag over."