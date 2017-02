Carolina Dijkhuizen probeert privéleven na drukte door werk op te pakken

"Die prins op het witte paard zou leuk zijn, ja. Al ben ik er inmiddels achter dat ik allergisch ben voor paarden", vertelt Dijkhuizen in Vrouw.

Dijkhuizen, die voortijdig stopte met spelen inThe Bodyguard, zegt dat ze graag een man zou willen in haar leven. "Ik mis iemand naast me. Op zich ben ik een zelfstandige vrouw, maar je wil niet altijd alles zelf doen."

"Met een groepje vriendinnen hebben we ooit bedacht om te gaan speeddaten. Dat lijkt me nog steeds grappig. Door drukte is het er alleen nog niet van gekomen", legt 36-jarige actrice uit. "Op zich heb ik trouwens niet te klagen over aandacht van mannen. En vooral het laatste jaar ben ik flink aan het daten."

Dijkhuizen legt in Vrouw uit dat ze tijdens dates verlegen is. "Hoe extravert ik ben in mijn werk, zo verlegen ben ik daarbuiten. Op Tinder kreeg ik alleen maar foto's van piemels doorgestuurd. Dat je denkt: 'Mooi hoor, maar misschien moeten we eerst eens een theetje doen...'"

Bekendheid

Ook hielp haar bekendheid niet mee op de datingapp. "Mannen die opeens anders tegen me gingen doen zodra ze wisten dat ik bekend ben. Ik heb liever dat iemand niet weet wie ik ben. Al had ik laatst een date die wel dertig keer riep: 'Ik ken jou helemaal niet'. Dat werd hem ook niet."

Maandag is het Valentijnsdag: een dag die Dijkhuizen haat. "Ik geloof niet dat ik op de dag zelf ooit een relatie heb gehad. Die was dan alweer uit, of begon net erna en haalde de volgende niet. Het is natuurlijk een commerciële dag, maar toch moet het leuk zijn als een man dan iets speciaals voor je doet."