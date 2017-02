Zoons Audrey Hepburn hebben ruzie over stichting van moeder

Dotti (47) en Ferrer (56) richtten die stichting, Audrey Hepburn Children’s Fund, samen op na de dood van Hepburn in 1993. De organisatie haalt geld op met tentoonstellingen waarin spullen uit haar leven en carrière te zien zijn.

Volgens Variety was Ferrer de voorzitter van de stichting, maar trad hij in 2012 af wegens persoonlijke en financiële problemen. Dotti nam het stokje van hem over.

De jongste zoon klaagt nu zijn halfbroer aan, omdat die de activiteiten van de stichting dwarsboomt. Ferrer zou de organisator van een tentoonstelling in China hebben gedreigd met een rechtszaak als hij de expositie liet doorgaan en zou ook hebben gezorgd voor uitstel van een evenement in Australië. Een tentoonstelling in Zuid-Korea zou door Ferrers toedoen helemaal niet hebben plaatsgevonden.

Financiële problemen

In de rechtbankpapieren beweert Dotti dat door Ferrers handelen de organisatie in zulke financiële problemen is gekomen, dat de kans bestaat dat de instelling verplichtingen aan onder meer een kinderziekenhuis niet kan nakomen en het Audrey Hepburn Children's Fund ten onder gaat.

Het is niet de eerste keer dat de twee lijnrecht tegenover elkaar staan. In 2015 hadden ze ook al moeite om met elkaar om te gaan bij het verdelen van eigendommen van hun moeder.