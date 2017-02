Rob Kamphues denkt voorlopig niet aan samenwonen met vriendin

Aan Libelle vertelt de 56-jarige presentator dat het een pragmatische keuze is. Zijn vriendin woont met haar drie zoons in Amsterdam die daar op de basisschool zitten. Kamphues woont in Broek in Waterland, ook gelegen in Noord-Holland.

Samenwonen is dan ook toekomstmuziek. "Misschien over een paar jaar. De kindjes van Caroline zie ik één of twee keer per week, ik heb een heel hechte band met ze", stelt de presentator. "Laatst heb ik ze als een soort surrogaatvader een keer naar school gebracht met hun broodtrommeltjes, zo leuk."

Kamphues heeft twee kinderen van 17 en 13 jaar uit een eerder huwelijk en een dochter van 5 jaar uit een kortstondige affaire. Deze relatie kreeg destijds veel media-aandacht. Inmiddels heeft hij contact met al zijn kinderen en dat verloopt volgens de presentator goed.

Kamperen

"Als ik het dan vooral even over mijn zoons mag hebben: laatst zijn we samen gaan wandelen in de bergen. Wildkamperen zonder tent in Schotland, dat hadden zij bedacht. Daar was het twee graden boven nul in de zomer. Als wij daar dan lachend uitkomen, dan is er denk ik niet heel veel mis", vertelt Kamphues.

Over de relatie met zijn dochter kan de presentator niet te veel kwijt. "Ik heb zelf bij de rechter bedongen dat we over en weer geen mededelingen doen in het openbaar, met het belang van de kleine voor ogen. Wat ik er wel over kan zeggen, is dat ik een ongelooflijk mooie band met haar heb."