Zangeres Elle Bandita is geboren als hermafrodiet

In het NPO3-programma Geslacht! vertelt de zangeres dat op doktersadvies is besloten haar "een meisje te maken". Verder wil ze in het programma zo min mogelijk over haar eigen situatie spreken. "Want deze serie gaat niet over mij."

Aan De Volkskrant legt de zangeres uit dat ze het taboe wil doorbreken, maar dat ze er ook bewust voor heeft gekozen haar eigen verhaal niet te gebruiken om kijkers te trekken. "Het is uiteindelijk wel de reden waarom ik dit programma heb gemaakt voor BNN. Voor mij is dit normaal, maar voor veel mensen is dit een taboe."

Op jonge leeftijd werd Van Dorst geacht zich als een meisje te gedragen, inmiddels zegt ze "innerlijke rust" te hebben gevonden en slikt ze nog maar een minimale dosis hormonen. "'Ik trek me niks meer aan van verwachtingen van anderen. De ene keer doe ik iets dat wordt geassocieerd met vrouwen, de andere keer iets wat ze mannelijk noemen. Soms voel ik me geen man en geen vrouw, soms allebei tegelijk. Ik sta erboven."