Huub Stapel speelt toneelstuk Pinkpop in rolstoel door scheur in pees

Het script van Pinkpop is daarvoor speciaal aangepast.

In eerste instantie werd gedacht dat Stapel in zes weken zou kunnen herstellen maar na nader onderzoek bleek dat de blessure ernstiger is dan gedacht.

Stapel speelde de laatste maanden de verlamde hoofdrolspeler in de theaterversie van Intouchables waarin hij ook in een rolstoel zat. "Ik had niet kunnen bedenken dat op 23 december mijn quadricepspees af zou scheuren en ik echt in een rolstoel zou belanden", aldus Stapel.

Pinkpop

Begin december werd bekend dat Stapel in Pinkpop een man die langzaam zijn geheugen kwijtraakt zou spelen. Henriëtte Tol speelt de rol van zijn jeugdliefde, die hem verhalen vertelt in de hoop zijn herinneringen en daarmee hun liefde, levend te houden.

De Limburgse band Rowwen Hèze schrijft nieuwe muziek en speelt live mee tijdens de voorstelling Pinkpop. De première is op 8 april in theater De Maaspoort in Venlo. Daarna volgt tot en met 24 juni een landelijke tournee die eindigt in de Stadsschouwburg Utrecht.