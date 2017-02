Tina de Bruin twijfelde over moederschap

"Dat hele idee, een kind op de wereld zetten, was een beetje besmet gebied voor mij", vertelt De Bruin, die een kind verwacht met acteur Vincent Croiset, aan tijdschrift Jan. "In mijn perceptie was dat toch omgeven door gedoe, verlating en teleurstelling."

De afgelopen jaren veranderde De Bruin echter van mening. "Ineens, door alles heen, kwam het diepe verlangen opzetten. Toen ontmoette ik Vincent en ik ben er zo ontzettend blij mee dat het nog bleek te kunnen. Man, ik ben 40 jaar, dat is toch gewoon fantastisch? Ik ken genoeg verhalen van mensen om mij heen bij wie het gewoon niet lukt, voor wie dat een heel groot verdriet is en ik ben gewoon zwanger. Dat maakt me zo gelukkig."

Enge uitspraak

De Bruin wil graag een moeder worden die "altijd bij haar kind blijft". "Zo goed en zo kwaad als het gaat, maar dat ik het nooit alleen laat. Dat is een heel enge uitspraak eigenlijk, juist omdat het bij mij zo anders is gelopen, maar ik wil er altijd zijn voor dit kind. Dat het maar een fijn leven mag krijgen en zijn wie hij of zij is."

De behoefte om weer opnieuw contact te zoeken met haar eigen ouders heeft ze nu ze zwanger is niet. "Ik voel me nooit helemaal los van hen, want het zijn mijn ouders, maar er is te veel gebeurd om er nog een normaal contact van te maken."

Ze zegt daar, mede dankzij therapie, vrede mee te hebben. "Ik ben gelukkig, ik krijg een kind; wat is dat fantastisch."