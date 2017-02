Madonna krijgt toestemming twee kinderen te adopteren

De rechter bepaalde dinsdag dat de Amerikaanse (58) de twee kinderen in huis mag nemen. Daarmee heeft Madonna in totaal vier kinderen uit Malawi geadopteerd.

"De Hoge Raad heeft vandaag besloten dat ze de twee kinderen mag adopteren. Op het moment dat we haar die toestemming gaven was ze aanwezig in de rechtszaal", aldus een woordvoerder van de rechtbank.

Ontkennen

De zangeres ontkende eerder nog dat zij de kinderen wilde adopteren "Ik ben in Malawi om te kijken hoe het met het kinderziekenhuis in Blantyre gaat. En daarna ga ik weer naar huis. De geruchten over een adoptieproces zijn niet waar." Na de uitspraak van de rechtbank heeft ze nog geen officiële verklaring gegeven.

De 58-jarige popster heeft in 2008 David Banda geadopteerd en een jaar later Mercy James. In 2006 zette ze een stichting op om aandacht te krijgen voor de armoede van wezen en kwetsbare kinderen in Malawi