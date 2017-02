Politie helpt echtgenoot Gisele Bündchen in zoektocht Super Bowl-shirt

''Degene die dat shirt heeft meegenomen, moet het teruggeven'', zei vicegouverneur Dan Patrick van de staat Texas. ''De Texas Rangers zijn hem op het spoor.''

Quarterback Brady, tevens echtgenoot van het Braziliaanse model Gisele Bündchen, had zijn wedstrijdtricot na de winst in de verlenging op de Falcons (34-28) in zijn tas gestopt. In het feestgedruis dat volgde in de kleedkamer, sloeg iemand zijn slag.

'Mooi aandenken'

''Jammer, want het was een mooi aandenken'', zei Brady, die voor de vijfde keer de Super Bowl won. ''Ik had het graag aan mijn moeder willen geven. Het zal vast ergens opduiken op eBay. Maar ik heb de ring, dat is het belangrijkste voor mij.''

De Texanen laten het er echter niet bij zitten en zetten alles op alles om het shirtje van Brady terug te vinden. ''We willen dat niets het succes van de Super Bowl in Houston zal overschaduwen'', zei Patrick.