Twijfels over babybuik van Nicki Minaj op Instagram

Een paar uur voordat het veelbesproken kiekje verscheen, plaatste Nicki een foto van zichzelf in badpak. Daarop is niets te zien van haar 'babybuik'.

"Jullie zijn allemaal zo kinderachtig" schreef de rapper bij de foto waarop ze een zwangere buik vasthoudt. "Ik wilde nog even wachten met het delen van dit nieuws maar..."

In het bijschrift staat ook een smiley en 'ATBIMS', wat volgens Amerikaanse media staat voor 'all these bitches is my sons', een zin die vaak voorbij komt in Nicki' Minaj's nummers.

Wisslende reacties

De reacties onder de foto zijn wisselend. Sommige fans feliciteren Nicki, anderen beweren dat de foto nep is.

Minaj had tot voor kort een relatie met rapper Meek Mill. Hij suggereerde begin vorige maand al dat de rapper in verwachting was. Het bericht waarin hij dat op social media deed, is inmiddels verdwenen.