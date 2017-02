Zieke Jerney Kaagman hoopt op pil tegen Parkinson

De 69-jarige Kaagman slikt medicijnen die het ziekteproces stabiliseren, "maar een medicijn dat de ziekte geneest zou meer dan welkom zijn", vertelt de oud-zangeres van Earth & Fire in De Telegraaf.

Kaagman heeft "goede en minder goede dagen". Op die mindere dagen komt ze haast niet vooruit en moet ze al haar afspraken afzeggen. "Maar met een beetje hulp van mijn lieve man Bert red ik me prima hoor."

Kaagman wil benadrukken dat het "beslist geen hopeloze toestand" is bij haar thuis. "We wonen nog steeds in onze eigen woning. We hebben een aantal fijne mensen om ons heen die geregeld hand- en spandiensten verlenen."

De oud-zangeres is daarnaast blij dat ze niet "schokt' zoals Michal J. Fox, de bekende Back to the Future-acteur die ook Parkinson heeft. ''Zijn situatie is ernstiger dan die van mij.'' Ze hoopt de Amerikaanse ster een keer naar Nederland te halen. ''Ik weet wel zeker dat hij een boeiende en inspirerende speech of college kan geven.''