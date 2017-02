Roddeloverzicht: Haai bijt Freek en Beyoncé krijgt baby's

Als bioloog, dierenkenner of illusionist kom je dichter bij dieren dan de meeste mensen ooit zullen komen. Je knuffelt eens met een anaconda, je aait een alligator en je gaat gezellig bij een leeuw zitten. Het kan allemaal, want jij weet als geen ander hoe die beesten reageren.

Dat het niet altijd gaat als gepland zagen we al toen Roy (van Siegfried) werd aangevallen door een van hun geliefde tijgers en natuurlijk toen Steve Irwin werd doodgestoken door een pijlstaartrog. Nu blijkt ook dat onze eigen favoriete bioloog zich aan dit twijfelachtige rijtje mag toevoegen: Freek Vonk werd deze week in zijn arm gebeten door een haai.

En net als Roy destijds zei, was het echt niet de schuld van het beestje. Destijds had iemand de tijger in kwestie ontzettend laten schrikken waarna die zich genoodzaakt voelde te bijten en nu maakte een van de haaien "een vergissing".

Want ondanks dat Freeks bovenarm er zo toegetakeld uitziet dat we de ergste foto's niet mogen zien, heeft hij nog steeds heel veel liefde voor haaien. "Een van de haaien heeft een vergissing gemaakt en nam een grote hap uit mijn rechter bovenarm", aldus Freek. "Ik wist direct, dit is foute boel."

Op de foto's ziet Freek er redelijk relaxt uit en er kan zelfs alweer een duimpje omhoog, maar het was ook voor de heldhaftige bioloog even spannend. "Na een drie uur durende operatie, waarbij ik volledig onder narcose ben gebracht, en meer dan honderd hechtingen, kan ik nu weer mijn duim omhoog doen. Van de chirurg weet ik inmiddels dat er is niks vitaals is geraakt, de pezen en spieren in mijn rechter bovenarm zijn grotendeels in orde. Ik kan mijn hand, vingers, en mijn arm normaal bewegen."

Dierenvriend als hij is, benadrukte Freek het allerbelangrijkste in deze kwestie: hij was niet aangevallen, hij was gebeten. Dat we vooral niet gaan denken dat de haaien, die volgens Freek doorgaans ongevaarlijk zijn voor mensen, vermeden moeten worden.

Voor wie nog niet genoeg heeft aan de lange Facebookpost inclusief foto's, volgt er nog een artikel in zijn tijdschrift Wild van Freek. Zo houdt Freek er immers ook nog wat aan over, behalve een stoer litteken.

Uit elkaar

Hij houdt van snelle auto's, zij kan heel snel rennen. Hij maakt muziek, zij rent erop. Hij heeft een drukke carrière, zij heeft een drukke carrière. En toch mocht de liefdesrelatie van Nicky Romero en Dafne Schippers geen stand houden.

Donderdag liet het stel in een verklaring weten dat ze na een relatie van iets minder dan een jaar toch besloten hadden uit elkaar te gaan. "Een wat minder leuk bericht maar vanwege de drukke reisschema's, verplichtingen en persoonlijke carrièredoelen, waar we beiden vol voor willen gaan, is gebleken dat we onvoldoende tijd voor elkaar kunnen maken."

In februari 2016 kwamen de eerste geruchten de wereld in dat Nicky en Dafne elkaar leuk zouden vinden. Een paar maanden later bleek dat waar: de twee hadden elkaar op Facebook ontmoet en waren er achter gekomen dat ze eigenlijk heel veel met elkaar gemeen hebben.

"Mensen zeggen heel vaak dat onze levens het tegenovergestelde zijn, omdat het bij mij om feesten draait en bij haar om topsport. De uitwerking is misschien anders, maar de ingrediënten van onze carrières zijn exact hetzelfde", zei Nicky daar in augustus 2016 nog over.

Toch was die basis niet genoeg om de relatie te laten overleven. Donderdag liet Dafne, naast de officiële verklaring, via Twitter nog weten dat ze een fijne tijd heeft gehad met Nicky.

"Twee hectische leventjes met ambitieuze doelen, maken een relatie lastig", waar ze in een hashtag aan toevoegde dat de twee elkaar zeker blijven steunen.

Wijn

Johnny Depp is een van de meest succesvolle acteurs van onze tijd, hij speelt in tientallen films en heeft zijn naam verbonden aan meerdere populaire franchises.

Ondanks dat hij verdient aan alle Pirates of the Carribean-films en in vrijwel iedere film van Tim Burton een rol heeft, zit Johnny nu ineens toch in geldnood en eist 25 miljoen dollar van zijn management, omdat zij het volgens hem verpest hebben.

The Management Group, waar Johnny bij aangesloten is, is niet heel blij met de aantijgingen en heeft besloten er iets aan te doen: ineens liggen de rechtbankstukken van de zaak op straat en kan iedereen meegenieten van hoeveel geld Johnny uitgeeft aan spullen die hij niet nodig heeft.

Zo is hij iedere maand voor 300.000 dollar aan loon voor zijn bedienden kwijt en komt daar nog een bedrag van 150.000 dollar bij voor de beveiliging. Wie denkt dat Johnny dan niets meer te eisen heeft, heeft het mis: de acteur geeft ook dolgraag geld uit aan spullen.

Zo kocht hij in de afgelopen zeventien jaar voor 75 miljoen dollar veertien huizen, reist hij voor 200.000 dollar per maand met een privévliegtuig en is er een enorme kunstverzameling waarvan de kosten niet helemaal helder zijn, maar waar ongetwijfeld ook intens veel geld aan is uitgegeven.

Cultuur en reizen alleen kunnen Johnny echter niet voldoende behagen, een goed glas wijn is belangrijk om de dag door te komen. Waar de meeste mensen blij zullen zijn met een flesje van een euro of 5, geeft Johnny per maand makkelijk zo'n 30.000 euro uit aan zijn wijnkelder.

Toch is er nog altijd één uitgave waarmee Johnny wel heel duidelijk maakt dat hij met geld kan strooien: voor 3 miljoen dollar liet de acteur de as van overleden schrijver Hunter Thompson door een kanon boven Aspen uitstrooien.

Heftig al die uitgaven, maar als je er goed over nadenkt valt het best mee: Johnny heeft immers ook zo'n 10 miljoen dollar aan vrienden en familie weggeven in de afgelopen jaren.

Babynieuws

Wie dacht dat 2017 vooral ellendig nieuws zou brengen met iedere dag een andere maatregel van president Trump, heeft het mis: 2017 kan ook best hele mooie dingen voortbrengen. Werden we aan het begin van de week al blij door het nieuws dat Pharrell ineens vader was van een drieling, volgde daar later in de week bericht van Beyoncé die twee kindjes op aarde gaat zetten.

De 35-jarige zangeres is in verwachting van een tweeling. Nog geen drie tellen na het plaatsen van een foto op Instagram wist de hele wereld het: de foto werd in no-time de meest gelikete foto op Instagram ooit en iedere krant, tijdschrift of website had het over de baby's van Beyoncé.

Waar er veel ruimte was voor lieve berichten waarin mensen haar feliciteerden met de baby's, waren daar uiteraard ook meteen allerlei theoriëen over dat Beyoncé ongetwijfeld een draagmoeder gebruikte en echt niet zelf zwanger kan zijn. Mensen wisten dat immers ook heel zeker toen de zangeres "zogenaamd" in verwachting was van Blue Ivy.

Ook waren er meteen verhalen hoe het toch kwam dat Beyoncé een tweeling kreeg en wat voor risico's daar aan verbonden waren. Want waarom zou je iemand twee tellen laten genieten van het aanstaande moederschap? Wel nee, paniek zaaien is veel leuker en dus konden we meteen lezen wat er allemaal mis kon gaan.

Ondertussen lijkt Beyoncé vastberaden in haar geluksbubbel te blijven: de zangeres deelde prachtige foto's van haar zwangere buik en reageert niet op de berichten. Wanneer we de baby's kunnen verwachten is niet duidelijk: eerst staat de zangeres in elk geval nog zwanger op het podium van de Grammy's.