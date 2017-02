Jan Smit vindt verminderde vrije tijd door internationale carrière 'er bij horen'

Samen met de Vlaamse zanger Christoff de Bolle en Duitse zanger Florian Silbereisen vormt de Nederlandse zanger het trio Klubbb3, waarmee hij hitnoteringen in Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en België heeft behaald.

De afgelopen maand is de zanger daardoor weinig thuis geweest, vertelt hij aan AD. Afgelopen week zag hij zijn echtgenote Liza en zijn kinderen Senn, Emma en Fem voor het eerst in tijden weer in het echt. "Facetime is een geweldige uitkomst, dat scheelt een hoop. Maar weer even knuffelen en aan ze ruiken is toch ook erg fijn."

Hits in Nederland van Klubbb3 ontbreken nog, maar als het aan Smit ligt komt daar snel verandering in. "Nederland heeft niet een Schlagermarkt als die andere landen, maar toch merk ik dat er vraag naar onze muziek is. Op de sociale media van Klubbb3, waarin we alles in het Duits plaatsen, zie ik steeds Nederlandse reacties ertussen: waarom doen jullie niets in het Nederlands? Dat nemen we serieus."

"Bovendien: ik ben Nederlander en ik ben trots op wat we doen", aldus Smit.