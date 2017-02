Leden rapgroep SFB blijven langer vastzitten in Suriname

Argumenten van de verdediging dat de mannen niet de benen zouden nemen, werden door de rechtbank afgewezen. De rechter vindt dat er ernstige bezwaren zijn om de jongens op vrije voeten te stellen.

Justitie in Suriname beschuldigt de leden van rapgroep Strictly Family Business (SFB) ervan dat ze in 2015 seks hadden met een toen 15-jarig meisje en beelden daarvan verspreidden. De rappers werden in december in Suriname opgepakt.

Tijdens de zitting van donderdag heeft de rechter vijf getuigen gehoord. Dit was nodig omdat er in de politierapporten veel tegenstrijdige verklaringen stonden. Ook het meisje dat op de video te zien is - het vermeende slachtoffer - werd gehoord.

Vrijwillig

In tegenstelling tot haar eerdere verklaring bij de politie heeft ze tegenover de rechter herhaald dat ze niet verkracht is, maar dat de seks met een van de rappers vrijwillig was. Het meisje zegt wel dat de mannen op het filmpje de leden van SFB zijn.

De advocaten van de rappers blijven echter bij hun standpunt dat uit het beeldmateriaal niet op te maken valt dat het de rappers zijn. De enige die goed zichtbaar is, is het meisje. Verder zijn er alleen benen te zien.

Over twee weken komt het Openbaar Ministerie met zijn strafeis in de zaak.