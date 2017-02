Schrijver Kluun voelt zich even energiek als vroeger

Zijn nieuwste roman DJ, die op 13 februari uitkomt, is een verhaal over een Brabantse dj die wereldberoemd wordt en vervolgens ontspoort. Kluun schreef zichzelf in het verhaal als een personage dat als schrijver een familieroman maakt. Anders dan zijn personage is de 'echte' Kluun nog even fanatiek als toen hij begon met schrijven.

In een interview met Playboy vertelt de 52-jarige schrijver dat hij bewondering heeft voor mannen als Bruce Springsteen en Paul Verhoeven. "Ik vind het zo mooi om naar deze mannen te kijken en te zien hoe dat vuur er op hoge leeftijd nog steeds kan zijn."

Als voorbeeld noemt Kluun het feit dat Verhoeven een periode bij de nonnen in Vught in de leer is gegaan om Frans te leren voor zijn film Elle. "Als je dat als twintiger doet, vooruit. Maar op die leeftijd nog: fantastisch. En heel inspirerend."

Energie

Sinds een paar maanden heeft de schrijver de tekst 'stay hungry' op zijn arm getatoeëerd, een stukje tekst uit This Hard Land van Springsteen. "Het is niet zozeer een kwestie van schrijven tegen de dood, maar ik realiseer me wel steeds vaker dat de tijd beperkter wordt. Aan de andere kant: ik weet dat ik kalendertechnisch 52 ben, maar ik voel me qua energie veel jonger."

Volgens Kluun wordt het pijnlijk wanneer je in de ogen van jezelf jonger bent dan in die van anderen. "Zoals iedereen op een dag met 'u' wordt aangesproken, terwijl-ie zichzelf nog een 'je' vindt. Ik herinner me nog precies de eerste keer dat dat gebeurde. Ik had diegene wel op zijn muil willen slaan."

Kluun brak door met het boek Komt een vrouw bij de dokter. Het boek werd verfilmd, in dertig landen vertaald en is inmiddels een miljoen keer verkocht.