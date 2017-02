Freek Vonk gewond aan bovenarm na beet haai

Op Facebook schrijft de bioloog dat hij op het eiland Bimini de Caribische rifhaaien aan het onderzoeken was. Volgens Vonk zijn het vriendelijke haaien die doorgaans ongevaarlijk zijn voor mensen. Toch ging het mis.

"Een van de haaien heeft een vergissing gemaakt en nam een grote hap uit mijn rechter bovenarm", aldus Vonk. "Ik wist direct, dit is foute boel."

Na de beet is het team met spoed teruggevaren naar het vasteland, omdat op het kleine eiland niet voldoende hulp aanwezig was. Vanuit Miami is een traumahelikopter van de US Coast Guard overgevlogen om Vonk te evacueren naar Jackson Memorial Hospital.

De bioloog is drie uur lang geopereerd en heeft meer dan honderd hechtingen in zijn arm staan. "Ik kan nu weer mijn duim omhoog doen." Op Facebook deelt hij foto's van zijn wond, maar laat daarbij niet de bovenkant van zijn arm zien. "De wond aan de bovenkant van mijn arm was zó heftig dat ik heb besloten dat ik jullie - en dan vooral mijn jongste fans - dit niet aan kan doen."

'Ongelukkige samenloop'

Vonk noemt het een "ongelukkige samenloop" van omstandigheden. "Ik heb gewoon ontzettend pech gehad. Velen hebben op deze locatie met deze haaien gedoken. In de 27 jaar dat het Sharklab hier onderzoek doet, is dit nooit eerder gebeurd. (...) Het is jammer dat ik deze mooie reis vroegtijdig heb moeten onderbreken, maar ik kan niet wachten totdat ik weer kan gaan duiken met deze prachtige dieren waar ik zo veel van hou."

Het management van Freek Vonk kon donderdagochtend nog geen verdere vragen over de haaienbeet en de gevolgen daarvan beantwoorden.