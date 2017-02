Beyoncé breekt record op Instagram met zwangerschapsfoto

De foto van Beyoncé kreeg daarnaast bijna 350-duizend comments op Instagram. Het oude record stond op naam van zangeres Selena Gomez die in juni 2016 een foto plaatste die 6,3 miljoen likes kreeg en 250-duizend comments.

Het nieuws over de zwangerschap is het gesprek van de dag op sociale media en binnen een uur had Beyoncé al dik 2 miljoen likes op haar foto.

Selena Gomez

Ook op Twitter was de zangeres trending topic, er werden 17.000 twitterberichten per minuut verstuurd over de aankondiging. De zangeres heeft 92,8 miljoen volgers op Instagram. Ze is daarmee niet de populairste beroemdheid, dat is Selena Gomez met 108,4 miljoen.

Voor Instagram is de aanwezigheid van sterren een belangrijke bron van inkomsten. Het bedrijf, dat in handen is van Facebook, meldde dat het de afgelopen zes maanden 100 miljoen nieuwe gebruikers erbij kreeg. Het aantal Instagrammers telt nu 600 miljoen wereldwijd.