Geraldine Kemper denkt niet aan overspel door gelukkige relatie

"Monogaam zijn is echt niet makkelijk, maar op dit moment zit ik zo lekker in mijn relatie dat ik er totaal niet over nadenk níet monogaam te zijn", aldus de 27-jarige presentatrice in gesprek met Grazia.

Kemper is sinds twee jaar samen met haar vriend Paul, die ze lange tijd helemaal niet besprak in interviews. Sinds 2016 weet de media van de relatie. "In het begin wist ik natuurlijk nog niet hoe het ging lopen, toen wilde ik het niet meteen aan iedereen vertellen. Maar dan komt er een punt dat je zo verliefd bent, ik had geen zin om daarover te liegen in interviews."

De presentatrice vindt monogamie nog steeds "fucked up", maar is nu zo verliefd dat ze er niet zo mee bezig is. "Eén ding is voor mij op dit moment heel erg duidelijk: Ik wil niemand pijn doen. Dat is wel iets wat ik geleerd heb uit vorige relaties."

Met Paul wil de presentatrice komend jaar een nieuw huis vinden in Amsterdam, zodat ze daar samen kunnen wonen. "Hij woont nu bij mij, maar dat is meer mijn huis, dus ik zou het leuk vinden om echt samen een plek te hebben. (...) Ik denk niet: ik wil over tien jaar drie kinderen hebben. Zo zit ik niet in elkaar."