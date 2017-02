Carel Kraayenhof destijds niet bewust van impact optreden huwelijk Máxima

De bandoneonist vertelt, een dag voor het vijftienjarig jubileum, in gesprek met De Telegraaf dat hij zich de dag nog goed kan herinneren.

"We moesten verzamelen bij het Concertgebouw. Van tevoren hebben we nog even koffie gedronken bij koffieshop Small Talk. Het begon al aardig druk te worden in Amsterdam en ik kreeg steeds meer het besef van best wel een spannende dag."

De bekende traan van Máxima kreeg Kraayenhof tijdens het optreden helemaal niet mee. " Ik was heel geconcentreerd, het moest goed gaan. Je speelt wel op de belangrijkste dag in iemands leven en dan ook nog eens een prinselijk paar. Zelf dacht ik dat ik slecht had gespeeld, door alle techniek had ik het koor en orkest niet goed gehoord. Nou, de waarheid was dus anders, opeens hield iedereen van tangomuziek."

Terugkijken

Pas laat op de avond, Kraayenhof had nog wat andere optredens staan die dag, heeft hij het teruggekeken. "Mijn schoonvader, die naast ons woont, had het gelukkig opgenomen. Zelf hadden Thirza (Kraayenhofs echtgenote, red.) en ik daar helemaal niet meer aangedacht. Het leek alsof ik naar een speelfilm zat te kijken, zo mooi als regisseur Rinus Spoor dat in beeld had gebracht. Ik was echt verrast, zo prachtig als het eruit zag."