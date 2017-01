Hij leed aan kanker, meldt TMZ.

Wetton speelde in de jaren zeventig en tachtig in bands als King Crimson, Roxy Music en Uriah Heep, maar vergaarde pas echt bekendheid toen hij supergroep Asia in 1981 oprichtte. Asia is bekend van nummers als Heat of the moment en Only time will tell.

De zanger verliet Asia tijdelijk in 1983, maar keerde later nog wel terug om aan enkele albums te werken. In 2014 verscheen de laatste plaat, Gravitas.