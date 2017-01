Rad van Fortuin-assistente Stephanie Tency valt op oudere mannen

De huidige vriend van Tency is een 35-jarige herenkapper. Ze waardeert vooral dat hij niet egocentrisch is.

"Voor Edwin heb ik zes relaties gehad met Nederlandse jongens (waaronder Tim Douwsma, red.), maar zij waren vooral bezig met zichzelf en hun eigen leven", zegt de voormalig Miss Nederland in gesprek met Veronica Magazine.

"Edwin is Joegoslavisch en heeft vanuit z'n cultuur meegekregen dat het belangrijk is om je naasten te supporten."

Porsche

Tency is sinds ruim zeventig afleveringen de assistente van André Hazes in het SBS6-programma Rad van Fortuin. Daarvoor werkte ze aan een modellencarrière. In die tijd kwam ze vaak in aanraking met vermogende mannen.

"Mijn eerste serieuze relatie had een Porsche. Ik was twintig en als je zo jong ben, dan ben je daar snel van onder de indruk. Daarna zijn er andere invloedrijke mannen geweest, maar dat wil niet zeggen dat 'rijk' en 'machtig' boven aan mijn verlanglijst stonden. Zeker niet zelfs."

Geen blijvende indruk

Een blijvende indruk maakten de mannen in kwestie niet: "Het mooie is dat ik heb geleerd dat geld en status geen toegevoegde waar waarde hebben. Ik zoek geen wandelende portemonnee, maar een man die lief voor me is en me steunt. Die heb ik nu."