Arjen Lubach wil niet kiezen tussen muziek en televisie

"Ik kan het combineren; ik hoef niet te kiezen en dat wil ik ook niet", zegt Lubach in een interview met Het Parool.

"Vaak is in mijn leven gezegd: hier moet je mee doorgaan. Toen ik een hitje had, zeiden ze: daar moet je er nog tien van maken. Ging ik radio maken, hoorde ik: dit is je leven nu. Schreef ik comedy, moest ik voor altijd het theater in. Fuck dat", zegt de 37-jarige Lubach over zijn keuzes.

"Ik ben altijd koppig geweest. Ik doe vooral wat ik wil en tot dusver gaat het goed."

Viral

Lubach bracht deze zomer het nieuws naar buiten dat hij samen met Sacha Harland het danceduo The Galaxy vormde. Op televisie is hij iedere week te zien met het satirische nieuwsprogramma Zondag met Lubach. Daarmee had hij deze week een virale video, waarin hij Nederland introduceerde bij de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump.

"Het ging maar door", vertelt hij over de hitvideo. "Ook met het buitenland erbij. Een wereldwijde viral is in elk geval een geweldig begin van het seizoen. Satirische nieuwsprogramma's zijn, behalve de zonen van Trump, eigenlijk de enigen die baat hebben bij zijn aantreden."