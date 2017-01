Golden Globe-winnaar John Hurt overleden

Dat melden verschillende Britse media.

Hurt was bekend voor zijn rollen in The Elephant Man, de Harry Potter-films en The Midnight Express, voor die laatste rol won hij een Golden Globe.

De Britse acteur kreeg in 2015 te horen dat hij alvleesklierkanker had maar zei later dat hij volledig hersteld was van de ziekte.

Prijzen

In zijn filmcarrière, die zich uitspreidde over zes decennia, is hij tweemaal genomineerd voor een Oscar. Voor zijn rol in The Midnight Express (1978) en The Elephant Man (1980). Naast een Golden Globe won hij ook meerdere BAFTA Awards, waaronder een prijs voor zijn gehele ouvre.

Hurt speelde in Alien, V for Vendetta en nam de rol op zich van Olivander in de Harry Potter-series. In 2015 werd hij geridderd door de koningin.