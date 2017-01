Drew Barrymore kreeg zelfvertrouwen terug dankzij nieuwe rol

Barrymore (41), die in de komedieserie een makelaar speelt die plotseling een zombie wordt, vertelt in gesprek met Today dat de acteerklus op het juiste moment langskwam.

Ze moest tien kilo afvallen voor de rol. "Dat kwam goed uit, want ik was wat aangekomen door persoonlijke omstandigheden."

Daarmee doelt ze vermoedelijk op haar scheiding. In de lente van 2016 gingen de actrice en haar man Will Kopelman uit elkaar, met wie ze een kleine vier jaar getrouwd was. Samen hebben ze twee kinderen.

De rol bleek daarnaast nog meer positieve veranderingen teweeg te brengen. "Alle dingen die Sheila (haar personage in de serie, red.) verloor in haar leven, was ik ook kwijtgeraakt. Het was een zegen om mezelf, samen met haar, weer tot leven te wekken. Het maakte me krachtiger en zelfverzekerder en het was bij elkaar een hele positieve ervaring voor me."