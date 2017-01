Tonny Vilhena verwerkt verlies van moeder op het voetbalveld

"Ik ben niet zo'n prater, ik laat liever mijn linkerbeen spreken." In een interview met Helden Magazine spreekt de voetballer voor het eerst over zijn moeder die eind oktober overleed. "Eigenlijk wil ik het er niet over hebben, want dan moet ik meteen weer huilen", zegt hij.

Normaal is Vilhena niet van de tatoeages biecht hij op, maar na het overlijden van mijn moeder heeft hij haar sterfdatum op mijn middelvinger laten tatoeëren. "Tijdens een wedstrijd kijk ik even naar die vinger. Het geeft mij kracht en het gevoel dat ze altijd bij mij is", zegt hij.

In de Europa League-wedstrijd tegen Manchester United op 15 september maakte Vilhena een doelpunt. Zijn moeder was al te ziek om de wedstrijd in De Kuip te bekijken, maar volgde de wedstrijd vanuit huis. "Na mijn doelpunt sprong ze uit bed en heeft ze rondgedanst in de woonkamer. Ze was zo blij, zo gelukkig."

Moederskindje

Vilhena was naar eigen zeggen een moederskindje. "Ik woonde nog lekker thuis. Als ik naar een voetbaltraining ging moest ik een berichtje sturen of bellen als ik was aangekomen. Ook als ik in het buitenland was moest ik foto’s appen." Ook als hij thuis kwam van een training wachtte zijn moeder op hem. "Dan vroeg ze hoe het was gegaan of wat ik wilde eten. Nu loop ik soms een beetje doelloos rond."

Vanuit de hele voetbalwereld kan Vilhena rekenen op veel steun. "De dag dat mijn moeder overleed kwam Dirk Kuijt bij ons langs om zijn steun te betuigen. Ook kwam trainer Van Bronckhorst bij ons langs. Alle steun gaf heel veel troost en daar ben ik ze zo dankbaar voor."