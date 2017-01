Roddeloverzicht: Arjen Lubach gaat de wereld over en Drake feest door

Naast honderdduizend video's van mensen die schaatsen op natuurijs en video's van mensen die door datzelfde ijs heen zakken, was er deze week één video waar écht iedereen het over had: de video waarin Nederland haarfijn aan Trump uitlegt waarom de VS prioriteit 1 is, maar Nederland toch echt nummer 2.

Want Nederland heeft intens veel te bieden, als we Arjen Lubach en zijn team achter Zondag met Lubach mogen geloven. Wist je bijvoorbeeld dat Nederlands de beste taal van Europa is? Dat wij Nederlanders een fantastisch ponypark hebben (Slagharen)? Dat de Afsluitdijk dé manier is om Mexicanen buiten de deur te houden?

De satirische video wordt niet alleen door ons Nederlanders heel grappig gevonden, ook de rest van de wereld kan er kostelijk om lachen. Duitse media schrijven over de komische video, bij CNN hebben ze het over 'the ministry of silly walks' en Gerri Eickhof is ineens bekend bij lezers van BuzzFeed.

De reacties zijn niets dan lovend. Lee Towers, die in de video in een adem wordt genoemd met de fantastische Trump Towers, is héél blij. "Ik ga het niet groter maken dan het is, maar het is gigantisch wat er gebeurd is."

Ook Slagharen is gelukkiger, want het is een stuk drukker op de site sinds de video zo populair is geworden. Eén probleem: het beloofde ponyland is er niet meer. De kleine paardjes hebben ruimte moeten maken voor een heleboel attracties. Ook leuk, maar nu kunnen we ze niet meer "grabben by the pony".

Madurodam, "the greatest miniature town in the world" heeft nog niet laten horen dat het stukken drukker is geworden, maar met zo'n goede gratis reclame kan het bijna niet anders dan dat de mini-stad deze zomer stampvol met internationale bezoekers staat.

En als al die toeristische attracties nog niet voldoende zijn om Nederland op de tweede plaats te zetten als het gaat om belangen, dan is er één hele goede reden: nergens is het zo makkelijk om belasting te ontduiken. Echt, iedereen wil naar Nederland dankzij Lubach.

Papa Johnny

Johnny de Mol had deze week zijn handen vol aan de presentatie van Vrienden van Amstel Live en verscheen daarom in verschillende radioprogramma's. Gezellig babbelen over bier, ontbijten en liedjes zingen: Johnny vond het allemaal enig.

In totaal zagen ruim een miljoen mensen bij RTL hoe Johnny op het podium stond met Marco Borsato en "een moppie meezong". We zagen hoe Johnny gezellig achter de schermen met zijn goede vrienden van Amstel stond te babbelen en zagen hoe Johnny helemaal in het publiek opging.

Toch gaat het deze week daar maar amper over. Als we het hebben over Johnny deze week is er maar één onderwerp waar we het echt over willen hebben: baby's!

Sinds een tijdje heeft de presentator een relatie met zangeres en actrice Anouk van Schie en dat gaat goed, zo blijkt. In gesprek met Beau Monde vertelde de voormalig KUS-zangeres dat ze in de toekomst zichzelf wel een kindje ziet krijgen met Johnny.

"Johnny voelt als mijn grote liefde. Maar zeker weten doe je dat natuurlijk nooit. Mijn ouders zijn vanaf hun vijftiende samen, dat is mijn ideaal. Als je het mij vraagt, hoop ik dat het Johnny en mij is gegund."

Bij Johnny kan Anouk helemaal zichzelf zijn en wie wil dat nou niet in een relatie? Haar vrienden en familie moesten wel even wennen aan een bekende Nederlander over de vloer. "Zij kennen hem natuurlijk als 'de BN-er Johnny de Mol', maar inmiddels weten ze niet beter."

Echt actief bezig met de kinderwens zijn de twee nog niet, eerst moet er nog even "flink geoefend" worden met het maken van een kindje.

Ook al weg

Werken bij RTL Boulevard is blijkbaar niet half zo leuk als het lijkt: eerst ging icoon van het eerste uur Albert Verlinde weg bij het roddelprogramma en deze week werd bekend dat ook Winston Gerschtanowitz na bijna tien jaar vertrekt.

Winston maakt een opvallende overstap: van RTL4 naar SBS6. Opvallend omdat SBS steeds meer bekende gezichten lijkt over te nemen van andere zenders. Denk aan Rick van de Westelaken, aan Arie Boomsma, maar ook vooral aan Irene Moors.

Blijkbaar weet SBS die mensen allemaal iets te bieden wat ze ergens anders niet krijgen. In de media hebben ze het allemaal over een programma-aanbod dat beter bij hen past, of nieuwe mogelijkheden, maar bij kijkers is er vaak toch ook het vermoeden dat het gaat om een hele grote smak geld.

Zeker weten doen we dat natuurlijk niet, dus we luisteren braaf als Winston vertelt dat hij bij SBS grote studioprogramma's gaat doen en daar echt aan toe was in zijn carrière.

Wat ongetwijfeld ook niet geheel onbelangrijk is: zijn echtgenote Renate werkt al jaren voor SBS en zat bij Shownieuws bij de directe concurrent van haar man. Echt gezellig kan dat niet zijn als je aan de keukentafel kijkcijfers met elkaar moet gaan vergelijken.

Winston zou het dan ook wel eens leuk vinden een programma met zijn vrouw te maken, maar is realistisch over de opties. "Er zijn natuurlijk weinig programma's waarin een man en een vrouw samen de presentatie doen. Ik sluit niks uit, het behoort tot de mogelijkheden."

Bij RTL Boulevard zijn ze in elk geval heel verdrietig met het besluit van Winston. "Het is treurig voor ons, maar ook behoorlijk schokkend. Het is heel jammer, want we zijn samen in het traject gestapt van het nieuwe Boulevard", aldus Beau van Erven Dorens, die tot iets meer dan een jaar terug zelf nog bij SBS zat.

Ook Luuk Ikink vond het treurig nieuws en Peter van der Vorst vond het leuk voor Winston, maar zou 'm ook erg gaan missen. Benieuwd of de kijker zijn afwezigheid ook zal opmerken.

Feestje

Drake heeft het niet zo op agenda's of afspraken, zo bleek deze week maar weer. Moest hij een tijdje geleden al zijn concerten in Amsterdam al verzetten omdat het allemaal niet op tijd zou lukken, deed hij het deze week gewoon nóg een keer met de eerste twee in de reeks.

Drake staat zaterdag voor het eerst in de Ziggo Dome, maar is al zeker een week in Amsterdam te vinden. Want hoewel de voorbereidingen voor zijn concerten nog niet afgerond zijn, heeft de Canadese rapper alle tijd om een paar goede feestjes in onze hoofdstad te bezoeken.

Zo stond hij een week geleden al op een feest in het Amstel Hotel en gaf hij een optreden met Rae Sremmurd in de Melkweg.

Hartstikke druk heeft Drake het met de voorbereidingen, maar tijd voor een feestje is er natuurlijk altijd. Dan verzetten we dat optreden toch gewoon nog een keer?

De mensen denken nu toch al dat er iets mis is met zijn agenda-skills, dus wat gesleep heen en weer kan er ook nog wel bij. De concerten staan nu gepland voor 28 januari, 26 februari, 27 maart en 28 maart. Dat kan dus ook nog gewoon juli worden. Of januari 2018. Je weet het met Drake nooit.