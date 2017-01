Katherine Heigl koos niet bewust voor zwangerschap

"Als de zwangerschap niet onverwacht was gekomen, weet ik niet of ik daadwerkelijk voor de ervaring van een zwangerschap gekozen had. Maar het was een magische ervaring", vertelt de actrice in een interview met People.

Joshua Bishop Kelley Jr. Is inmiddels vijf weken oud en Heigl had verwacht dat een zwangerschap veel zwaarder voor haar zou zijn. "Ik had verwacht dat ik gesloopt zou zijn, met altijd buikpijn en vreselijke rugpijn, maar het is mij allemaal meegevallen."

"Pas twee weken voor de geboorte kreeg ik te horen dat Joshua in een stuitligging lag en dat ik met een keizersnede ging bevallen. Ik was zo zenuwachtig, maar binnen een uur lag ik weer op mijn kamer en in twee dagen was ik weer thuis. Het was veel gemakkelijker dan verwacht!"

Toch merkt Heigl die al moeder was van twee geadopteerde dochters Naleigh (8) en Adalaide (4) dat ze in een emotionele achtbaan terechtgekomen is. "Het ene moment wil ik Joshua alleen maar bij mij hebben en het volgende moment voel ik mij verdrietig en lichtelijk in paniek. Wat dat betreft waren de adopties makkelijker, omdat ik toen geen slachtoffer was van mijn hormonen."