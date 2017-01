Teun van de Keuken zet zich af tegen jeugd

In gesprek met het AD vertelt de journalist, bekend van televisieprogramma's De Keuringsdienst van Waarde en De Monitor, dat hij het daarom leuk vindt om programma's te maken voor en over mensen met wie hij op de lagere school heeft gezeten.

"In De Monitor praat ik met mensen die problemen hebben met hun pgb of drie baantjes tegelijk moeten houden omdat ze nauwelijks hun hoofd boven water kunnen houden. Ik snap goed dat ze boos zijn."

Van de Keuken komt uit een gezin dat zich omringde met dezelfde mensen als zij. "Iedereen was wit, artistiek en enigszins intellectueel", vertelt hij. Daarentegen wordt Van de Keuken om ideologische redenen naar een volkse lagere school gestuurd, waar hij een buitenstaander is.

"Ik was in mijn jeugd bezig om te voorkomen dat ik gepest werd. Ik was anders dan andere kinderen, omdat mijn ouders anders waren dan de andere ouders en omdat ik een vorm van eczeem had die onaantrekkelijk was."

Roman

In zijn roman Goed Volk schreef Van de Keuken een persoonlijk en indringend verhaal van een niet zo typische Amsterdamse jeugd als zoon van documentairemaker Johan van der Keuken. "Ik denk dat mijn moeder niet enthousiast zal zijn over mijn boek."

Van de Keuken wilde in het boek zo eerlijk mogelijk schrijven. "Tijdens het schrijfproces heb ik het verhaal aan niemand laten lezen, ook niet aan mijn vrouw. Het boek is genadeloos, maar dat is voor mij niet hetzelfde als liefdeloos. Ik wilde eerlijk zijn over hoe ik het zie."

"Ik hoop dat het boek niet tussen ons in komt te staan, want ik heb nu een heel goede relatie met mijn moeder." Van de Keuken benadrukt dat hij niet verbitterd is. "Ik denk dat de meeste ouders doen wat ze doen met de beste bedoelingen. Ik denk dat de ouders in mijn boek dat ook hebben gedaan."