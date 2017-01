Rick Brandsteder denkt 'uitgeraasd' te zijn

In gesprek met AD vertelt de 32-jarige presentator dat hij geen nee zegt tegen een relatie. "Ik zou het leuk vinden om iemand tegen te komen aan wie ik verknocht kan raken."

Brandsteder zei eerder in gesprek met NU.nl dat hij niet weet of relaties voor altijd kunnen zijn. Destijds zei hij te denken dat vertrouwen in een relatie een belangrijke stap is. "En als er daarnaast ook gelachen kan worden, kan er weinig tussen komen."

Voor RTL5 presenteert de zoon van Ron Brandsteder programma's als Temptation Island en De Sekstest. "Tsja, ik zit wel een beetje in het sekshoekje hè?". Van De Sekstest, die woensdag wordt uitgezonden, heeft de presentator veel geleerd. En dat terwijl hij naar eigen zeggen best wat "praktijkkennis" had van te voren.

"Er is een vraag over hoe je in bed een seksuele droom kunt opwekken. Nou, dat wist ik dus niet. Ik ben die nacht meteen in die positie gaan liggen. En ik heb heerlijk geslapen."