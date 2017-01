Paris Jackson ervan overtuigd dat vader is vermoord

​Dat zegt ze in een interview over haar leven in het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone.

"Op een gegeven moment zei hij: op een dag vermoorden ze me", aldus Paris over het vermoeden van haar vader dat mensen het op hem gemunt hadden.

De dader is volgens haar de voormalige lijfarts van de zanger, dokter Conrad Murray, die in november 2011 werd veroordeeld voor doodslag en vier jaar de cel in moest. De jury achtte de arts verantwoordelijk voor de dodelijke overdosis aan verdovende middelen die Michael Jackson uiteindelijk een hartstilstand bezorgden.

Zelfmoordpoging

Vanaf de dag dat haar vader stierf, ze was pas elf jaar oud, heeft Paris het niet makkelijk gehad. Op haar veertiende werd ze door een onbekende man verkracht. Ze raakte in een depressie en gebruikte drugs. "Als gevolg van de aanranding. Ik wil daar verder niet veel over kwijt maar het was geen prettige ervaring", vertelt Paris.

Op haar vijftiende werd het haar allemaal teveel en ondernam ze een zelfmoordpoging en moest worden opgenomen in het ziekenhuis. "Ik had geen enkel zelfvertrouwen en vond mezelf niet de moeite waard om door te gaan met het leven", vertelt ze.

Dochter

Ondanks aanhoudende geruchten dat de popster niet de biologische vader van zijn kinderen zou zijn blijft Paris ervan overtuigd dat ze de biologische dochter is van Jackson. Veel mensen zeggen haar dat ze op de popster lijkt. "Hij zal altijd mijn vader zijn, hij heeft nooit tegen mij gelogen", beargumenteert Paris.

Haar moeder, Debbie Rowe, heeft ze pas na de dood van Michael leren kennen. Paris wilde haar draagmoeder ontmoeten en spoorde haar op. "Ze bestond daarvoor gewoon niet", zegt ze. "Maar ik was niet op zoek naar een moederfiguur want ik had mijn oma en de nanny's die die rol innamen", vervolgt Paris.

Het gaat een stuk beter met Paris en ze timmert aan de weg als model in de modewereld. Ze heeft niet alleen een uitgesproken mening maar ook haar lichaam met vele tatoeages trekken de aandacht. Negen van haar liefst vijftig tatoeages brengen op de een of andere manier een ode aan haar vader. "Hij heeft me vreugde gebracht, daar mag ik mezelf dan toch aan herinneren?", vraagt Paris zich hardop af als ze wordt bevraagd over de tatoeages.