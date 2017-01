Anouk van Schie hoopt op kindje met Johnny de Mol

"Johnny voelt als mijn grote liefde", zegt Van Schie in Beau Monde. "Maar zeker weten doe je dat natuurlijk nooit. Mijn ouders zijn vanaf hun vijftiende samen, dat is mijn ideaal. Als je het mij vraagt, hoop ik dat het Johnny en mij is gegund."

De 35-jarige zangeres, die al een dochtertje van drie jaar heeft, zegt alles met De Mol (38) te kunnen delen. "En we kunnen ons eigen leven behouden. (..) Ik denk dat we het heel goed hebben samen nu en ik hoop dat het zo blijft."

De twee zijn sinds vorige zomer bij elkaar. "Ik kende Johnny al langer. We kregen op een gegeven moment steeds meer contact. Eigenlijk was het vanaf het eerste moment goed tussen ons en zijn we nooit meer van elkaars zijde geweken."

Wennen

"Het klopt gewoon. Bij Johnny kan ik volledig mezelf zijn. En hij ook bij mij. Ik vind hem een heel bijzonder mens", vertelt de oud-KUS-zangeres.

Van Schie legt dat uit haar omgeving wel even moest wennen toen haar relatie bekend werd in de media. "Zij kennen hem natuurlijk als 'de BN-er Johnny de Mol', maar inmiddels weten ze niet beter."

"Het was wel een vreemde gewaarwording toen onze relatie op straat kwam te liggen door de media, terwijl we zelf juist hadden geprobeerd om 't nog even stil te houden. Dat is ons ook inderdaad even gelukt", aldus Van Schie.