Rik van de Westelaken heeft geen kinderwens

"Met vorige partners is het onderwerp 'kinderen' weleens ter sprake gekomen. Als die relatie had standgehouden, was ik nu misschien wel vader geweest", zegt Van de Westelaken (45).

De SBS 6-presentator legt uit dat hij zelf nooit de drang heeft gehad om kinderen te krijgen. "En het is er nooit echt van gekomen. Nu denk ik dat het niet meer gebeurt, want mijn vriend en ik hebben allebei die wens niet echt."

'Grote liefde'

Zijn huidige vriend noemt Van de Westelaken zijn "grote liefde". "Met anderen zijn er dingen gebeurd waardoor die liefde voorbij ging. Ik hoop dat ik aan het einde van mijn leven terugkijk en kan zeggen: die laatste, was de beste."

De twee leerden elkaar kennen via een werkafspraak. De oud-Wie is de Mol?-kandidaat dacht aanvankelijk dat zijn huidge vriend hetero was. "Toen bleek dat hij toch interesse in me had", vervolgt Van de Westelaken.

Inmiddels zijn de twee al ruim twee en een half jaar bij elkaar. "Of we willen trouwen? Wie weet, we maken er veel grappen over."