Kleine bruiloft voor actrice Laura Prepon

"Hij gaat aan de slag met twee films. Ik heb net de laatste opnamen van een andere film achter de rug", schetst Prepon de overvolle agenda’s tegenover E! News. "Het komt neer op planning. Het is veel werk."

Dat ze verloofd is, vindt ze geweldig. "Ik ben gelukkig. Hij is de liefde van mijn leven." Prepon en Foster werden afgelopen zomer aan elkaar gekoppeld. In oktober werd hun verloving wereldkundig toen de actrice met haar verlovingsring op de rode loper verscheen.

Foster was eerder verloofd met House of Cards-actrice Robin Wright.

"We willen een kleine bruiloft, maar er zijn wel veel mensen waar we om geven. Alleen de Orange Is The New Black-cast is al zo’n vijftig man", zei de actrice, die het plannen van een trouwerij maar vreemd vindt. "Het eerste wat je kennelijk doet is een lijstje maken van dingen die voor problemen zouden kunnen zorgen."