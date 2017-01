Kristen Stewart denkt dat Donald Trump obsessie voor haar had

De actrice maakt dat op uit een aantal tweets die Trump in 2012 verstuurde. Hij was volgens Stewart duidelijk geïnteresseerd in haar liefdesleven, zegt ze tegen Variety. "Hij was gek op me een aantal jaar geleden, echt geobsedeerd."

Trump stuurde eind 2012 een aantal tweets over de relatie die Stewart destijds had met Robert Pattinson. Daarin liet Trump merken dat hij wilde dat Pattinson het uit zou maken met de actrice. In een van zijn tweets zei hij dat ze Pattinson "had bedrogen als een hond".

Stewart en Pattinson hadden tussen 2009 en 2013 een relatie. Tussendoor had Stewart een affaire met de regisseur van Snow White and the Huntsman. Vermoedelijk doelde Trump, toen nog vastgoedmagnaat, op deze misstap.

'Bizar'

Stewart vindt het "bizar" en zegt niet te kunnen begrijpen waarom Trump zich zo over haar liefdesleven uitliet. "Ik begrijp er letterlijk niks van. Het is zo'n ongewoon concept dat ik niet eens wil geloven dat dit echt gebeurt. Het is krankzinnig."

De Twilight-actrice laat weten dat ze destijds niet zo stil stond bij de tweets, totdat ze er recent door iemand aan werd herinnerd. "Terugkijkend dacht ik: 'O mijn god, je hebt gelijk!'"