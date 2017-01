Zoon vond Andries Knevel bewusteloos thuis

Dit vertelde de EO-coryfee zaterdagavond in het radioprogramma EO Live op NPO Radio 5, waar hij te gast was en vertelde over zijn herstel.

De eerste keer dat Knevel bewusteloos raakte, was op een vliegveld in Bolivia, het land waar hij opnames had voor het programma EO Metterdaad. Thuis raakte hij voor de tweede keer bewusteloos. "Het was 1 november, ik was alleen thuis. Ik ben bewusteloos gevonden door mijn zoon die poolshoogte kwam nemen", vertelde de presentatoor.

"Het had allemaal zo anders kunnen aflopen, dat realiseer ik me steeds meer. Ik wist in de eerste dagen op de intensive care wel dat ik heel ziek was, maar pas achteraf is bij me ingedaald hoe ernstig het was."

Knevel lag een maand in het ziekenhuis, waarvan 21 dagen op de intensive care. In het ziekenhuis viel hij 11 kilo af. "Ik ben nu zeven weken thuis. Van de arts moet ik veel marcherend lopen om mijn longen weer open te krijgen. Het gaat naar omstandigheden goed met me."

Longontsteking

De EO-presentator had als gevolg van de legionellabacterie een dubbele longontsteking opgelopen. De artsen maakten zich ernstige zorgen om zijn gezondheidssituatie en besloten tot intubatie. "Op 12 november ben ik geïntubeerd en kwam ik aan beademing, pas vier dagen later werd ik weer wakker."

Knevel zat aan zeven slangen vast en kreeg uitgebreid de tijd om met de lieve mensen om zich heen te praten, voordat de intensivist een injectie gaf in zijn arm. "Ik kon mijn vrouw en kinderen nog toespreken en zei: 'Ik geloof dat het goedkomt, maar weet me geborgen in Gods handen. Als het misgaat met mij, val ik in Gods armen'. Zo voelde ik dat ook echt, ik heb dat heel sterk ervaren. Ik zei dat niet alleen om ze gerust te stellen, het kwam diep van binnen."

Donald Trump

Knevel verloor in zijn ziekbed de interesse om hem heen. "In alle eerlijkheid, toen ik zo ziek was, was alles weg. De hele wereld boeide me niets meer. Ik kreeg alleen mee dat Donald Trump de verkiezingen had gewonnen."

De interesse keerde terug toen het weer wat beter ging. "Ik kreeg weer interesse in economie, politiek, het kerknieuws. Ik heb twee weken in een geestelijke bubbel geleefd, ik had dat graag nog vast willen houden, maar verdraaid nog aan toe, de politiek interesseerde me weer sneller dan me lief was."

De presentator is weer fit genoeg om sinds kort weer twee uur per week te werken. "Van de bedrijfsarts mag ik niet op radio of tv en ook niet preken. Wat ik nu doe, mag dus niet eens van de bedrijfsarts. Maar ik voel me wel vitaal, ik heb weer energie, alleen mijn longen en spieren laten het afweten."