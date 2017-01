Sterren lopen mee in Women's March tegen Trump

Onder hen zangeres Katy Perry, die op Instagram laat weten deel te nemen om een einde te maken aan "de cirkel van onderdrukking en ongelijkheid".

"Ik demonstreer vandaag omdat ik niet meer bang ben en ik hoop een voorbeeld te kunnen zijn van onbevreesdheid en veerkracht. Ik sta niemand toe mij te onderdrukken, mij de mond te snoeren of mij te beperken", schrijft Perry onder een babyfoto van haar en haar zus Angela, met wie ze de protestmars loopt.

Sundance

Ook actrice Jessica Chastain (Zero Dark Thirty) is zaterdag aanwezig bij de Womens March in Washington. Zij deelt via Instagram een plaatje waarop te zien is hoe zij zich samen met vriendinnen voorbereidt op de mars.

Actrices Amber Tamblyn en Ellen Page en schrijfster Elizabeth Gilbert zijn blijkens foto's op social media ook bij de demonstratie in Washington aanwezig.

Ook in Park City, Utah, waar het Sundance filmfestival in volle gang is, lopen verschillende beroemdheden mee in een demonstratie die wordt geleid door komiek en actrice Chelsea Handler.