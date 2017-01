Tim Haars kreeg 'lichte depressie' door nieuwe film

"Onder begeleiding dronk ik naast een compleet aangepast dieet drie keer per dag Nutridrink, wat neerkomt op 900 caloeriën extra per dag. Ik zat onstant in een afterdinnerdip, was altijd moe en mocht niet sporten", zegt Haars in Het Parool. "En dat terwijl ik al gewend ben veel te eten, want als ik niet genoeg eet, ga ik gewoon uit."

De acteur plaatste vorige week een foto van zijn aankomen op Instagram.

De New Kids-acteur mocht in de vier maanden dat hij 15 kilo aankwam weinig dingen ondernemen. "Ik mocht niets en kreeg verder ook geen werk omdat ik ineens dik was. Ik heb een lichte depressie gehad door deze film."

De acteur zegt dat hij al meerdere keren is gevraagd om mee te doen aan het programma Expeditie Robinson. "Maar dat ga ik echt nooit doen, want dat wordt echt ongezellig op dat eiland."

Inmiddels is Haars (35) weer op zijn oude gewicht. "Het is er nu weer af, maar het heeft me in totaal toch een klein jaar van mijn leven gekost."