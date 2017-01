Roddeloverzicht: Afrojack moet miljoenen betalen en Bertie is weer vrijgezel

Een paar honderd euro voor een stel schoenen, een paar duizend euro aan een horloge en een miljoentje voor een huis: als je genoeg geld hebt is het makkelijk om het uit te geven. Een dergelijk uitgavepatroon is weggelegd voor succesvolle zakenmannen, bekende acteurs en gevierde artiesten, maar als je het slim aanpakt, kun je ook gewoon aan wat miljoenen op de bank komen door iemand aan te klagen.

Afrojack werkt hard voor zijn geld. De Nederlandse dj geeft optredens over de hele wereld, spendeert weken in de studio en sluit slimme deals met snackbars. Al dat zuurverdiende geld zou hem zomaar afgepakt kunnen worden als een van zijn exen haar zin krijgt.

Lauren Meditz, met wie de dj naar verluidt in september een relatie kreeg, klaagt hem aan voor 25 miljoen dollar. De blondine, die haar zaak indiende bij de rechtbank van Los Angeles, zegt dat ze emotioneel mishandeld is door de dj en dus recht heeft op een flinke schadevergoeding.

Als we Lauren mogen geloven zou de dj overheersend zijn en haar gedwongen hebben botox te gebruiken, ontslag te nemen bij haar werk en haar haar te veranderen. Ook zou de dj, die eigenlijk Nick van der Wall heet, er alles aan doen om de Nederlandse autoriteiten om de tuin te leiden.

Zo heeft Nick haar verteld een tas met geld te verstoppen in het bos om de Belastingdienst te ontlopen, werd een auto in Duitsland ingeschreven wegens de belastingvoordelen en beloofde haar dat hij een verblijfsvergunning zou regelen door te liegen over haar werkzaamheden voor de dj.

Nu is het niet de eerste keer dat Afrojack gedoe heeft met een ex: Paris Hilton was een hele tijd heel intiem met de dj tot het ineens allemaal voorbij was. En dat terwijl hij Gouden Kooi-deelneemster Amanda Balk, die de moeder is van zijn dochter, nog voor de hotelerfgename aan de kant zette!

Nick laat in een reactie via zijn management weten dat de beschuldigingen allemaal leugens zijn. "We hebben er alle vertrouwen in dat deze zaak onmiddellijk wordt afgewezen."

Jawoord

Als je écht verliefd bent zeg je niet één keer ja, dan zeg je twee keer ja. Patricia Paay leerde ons deze week dat liefde gevierd moet worden en dus trouwde ze gewoon nog een keer met haar geliefde Robbert Hinfelaar.

Op een van de meest romantische plekken van de wereld, een evenementencentrum in Hoofddorp, beloofde Patricia nogmaals de eeuwige liefde aan haar 35 jaar jongere vriend.

In november trouwden de twee al eens voor de burgerlijke stand, maar dat gebeurde zonder jurk en Patricia zou Patricia niet zijn als er nog even flink veel geld aan een mooie outfit uitgegeven zou worden. Hoewel er geen media aanwezig was bij de bruiloft, konden we via foto's van verschillende media toch wat meekrijgen van het liefdesspel.

Op de foto's is te zien hoe Patricia verliefd naar haar echtgenoot kijkt in een witte jurk met kant. Apart, want echte fans van Patricia keken er erg naar uit om haar te zien in de hysterische jurk die ze uitkoos in het TLC-programma Say Yes to the Dress. Daar zaten toch echt tinten brons en koper in, tinten die we niet terugzagen in de foto's van het feest.

De 67-jarige diva pakte uit voor het feest: een goede dj, een flinke borrel en een heuse cupcaketoren. En tóch zouden bekende vrienden van Patricia geen zin hebben gehad in het spectaculaire feest. Patty Brard, Gerard Joling en Gordon zouden het hebben laten afweten.

Voor Patricia mocht dat de pret niet drukken: die had de avond van haar leven in Hoofddorp.

Boerin zoekt (opnieuw) vrouw

Boerin Bertie moet weer op zoek: haar relatie met Esther Joppe is definitief voorbij. Het is dus niet zoals in 2015, toen we allemaal ook dachten dat Bertie weer vrijgezel was, maar het uiteindelijk bleek te gaan om een tijdelijke breuk, nee nu is het echt uit.

In 2015 werd de media-aandacht ze nog te veel, nu kwamen ze er achter dat het toch niet echt wilde vlotten op de boerderij. En dat terwijl ze het echt geprobeerd hebben.

"Esther heeft veel moeten opgeven om bij mij te komen wonen en we hebben ons stinkende best gedaan, maar­ Esther was samen met­ mij niet gelukkiger ­dan alleen. En als mijn vriendin niet gelukkig is, ben ik het ook niet", aldus een emotionele Bertie.

De breuk is niet helemaal vers meer: een maand geleden verliet Esther het huis van Bertie al. Op de website van Boer Zoekt Vrouw vertelt ze dat ze de kerst niet meer samen hebben gevierd.

"Ik ben net voor kerst naar mijn oude huis teruggegaan om te kijken of ik Bertie en Zeeland heel erg ging missen. Ik moest constateren dat dat niet zo was. Daarom hebben we deze week de knoop doorgehakt en besloten zonder elkaar verder te gaan."

Misschien toch weer een brief aan Yvon sturen Bertie? Wie weet zit er wel iemand op de bank die wél graag op de boerderij woont te wachten op dat ene moment?

Over elkaar, met elkaar

Tegenwoordig zijn er heel wat manieren om je te uiten: heb je geen zin in een direct gesprek, kan het via Twitter, Whatsapp, Facebook of welk ander sociale medium dan ook. Als bekende Nederlander komt daar nog iets bij: de traditionele media.

Want als jij boos bent op je ex, dan kun je dat natuurlijk met hem of haar bespreken, maar je kan het ook doen via de Story, Privé of Weekend doen. Thomas Berge en Myrthe Mylius hebben dat al lang door en dus verschijnt er iedere week een verhaal van één van twee in de Story.

Vorige week was de beurt aan Thomas, die vertelde nu al smoorverliefd te zijn op zijn nieuwe vriendin en ook best een kind te willen met haar, en dat na een paar weken. Deze week was de plek voor Myrthe.

Story had de moeder van Thomas' kind gevraagd wat zij er nou van vond dat de kleine Jack wellicht een broertje of zusje zou krijgen via de nieuwe vriendin van papa. Zij vertelde regelmatig contact te hebben met Thomas, maar nog niet heel uitvoerig gesproken te hebben over

"Ik heb hem vorige week wel een Whatsapp-berichtje gestuurd: Nou, word je weer vader?! Daar antwoordde hij op: 'We doen het rustig aan'", aldus Myrthe.

Niet dat Myrthe het niet ziet zitten hoor, een broertje of zusje voor Jack. "Maar ik denk dat hij wel twee keer nadenkt voordat hij daaraan begint. Volgens mij heeft die hele breuk hem ook echt wel wat gedaan. Dus ik kan me voorstellen dat hij het wel een stuk rustiger aan doet. Buiten dat, is Thomas een leuke en lieve vader, die heel vaak in het belang van zijn kind denkt. Dus ik denk niet dat hij zo’n beslissing nu zou nemen."

Goed, een Whatsappje is een mooi begin, maar het is voor Thomas en Myrthe wellicht een nóg beter idee om eerst even met elkaar te gaan zitten en daarna misschien nog met de pers te praten. Al hoeft dat laatste eigenlijk natuurlijk niet echt.