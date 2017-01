Jandino Asporaat heeft rust in zijn hoofd

"Je kan het wel net zo druk hebben als je zelf wilt, maar achteraf kom je er dan achter dat je heel weinig hebt gedaan", zegt Asporaat tegen NU.nl.

Volgens de 36-jarige presentator is het belangrijk om goed vooruit te plannen en ruimte te creëren, om een druk werkschema vol te houden. Asporaat tourt met een cabaretprogramma, verschijnt in televisieprogramma's en presenteert ook zijn eigen shows bij RTL. "Mensen denken: die gast is druk. Maar ik geloof niet dat ik de strijd hoef aan te gaan met alleenstaande ouderen of moeders met kinderen thuis. Die hebben het wel drukker dan ik, geloof ik."

Asporaat ging ondanks zijn drukke schema vorig jaar in augustus op vakantie. "Normaal heb ik altijd iemand mee, omdat ik dan moet werken en die persoon assisteert dan mijn vrouw. Maar dit keer hadden we niemand bij ons."

"Die vakantie heb ik mijn zoontje leren zwemmen en heb ik de hele dag spelletjes met mijn kinderen gedaan en lekker gegeten", zegt Asporaat. "Dit, gewoon met zijn viertjes, was de beste vakantie ooit. Ik heb nog nooit zoveel rust gehad in mijn hoofd."

Lui

"Ik ben denk ik ook wel een heerlijk lui persoon. Als je mij die kans zou geven, dan ben ik echt je beste vriend", legt Asporaat uit.

Toen hij tien jaar geleden nog geen kinderen had en nog geen bekende Nederlander was, had hij een heel ander leven. "Vroeger zaten we lekker lui voor de televisie en gingen we Mora-hapjes bakken. Dan kan ik ook heel lui zijn. Als de motor draait ren ik heel hard, maar het kan ook andersom."

De komiek staat dit jaar in juni weer mijn collega-cabaretiers Guido Weijers, Roué Verveer en Philippe Geubels in de Ziggo Dome met Gabbers, met als thema vakantie. De cabaretiers zijn momenteel de show aan het voorbereiden. "Het thema vakantie is maar een 'paraplu'. Dus wat het gaat zijn, het kan nog alle kanten op. Duidelijk is wel dat we als viertal meer gaan doen en livemuziek hebben", aldus Asporaat. "De komende weken gaan we praten over vakantie en daar komen ongetwijfeld leuke grappen uit."