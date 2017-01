"Ze is rustig, zonder lijden en drama heengegaan’", vertelt Braakhekkes neef Dick in de krant. "Ze was óp. Oma’s dood kwam ook niet onverwacht. We wisten dat haar gezondheid heel broos was."

De moeder van Braakhekke leed aan dementie. "Met kerst was ze wat apathisch en afwezig, ze had ook helemaal niet door wie er allemaal aan tafel zat. Begin vorige week had oma nog even een opleving en toen wist ze ineens wél weer wie wij waren."