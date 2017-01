Lena Dunham praat in podcast over haar ziekte endometriose

De podcast werd opgenomen vanuit het ziekenhuis. De actrice legt uit dat ze voor de vierde keer in drie en halve maand naar het ziekenhuis moest. "Maar de derde keer voor mijn endometriose, die andere keer voor een gebroken elleboog."

"Ik heb al veel tijd doorgebracht in de noodkamer", zegt de Girls-actrice. De laatste keer dat ze werd opgenomen in het ziekenhuis dacht ze dat ze een urineweginfectie had. "Ik heb meer en meer pijn. Ik ben aan de antibiotica gegaan en heb helemaal niets ondernomen. De pijn in mijn rug en mijn bekken zijn verschrikkelijk en ik ben nu hier om uit te zoeken of ik een cyste op mijn eierstokken heb of misschien iets anders."

Invloed

"Het zorgt voor zulke continue pijn dat het invloed heeft op mijn leven", aldus Dunham. De actrice krijgt van haar artsen morfine. "De pijn is weg en er komt geen andere pijn voor terug."

Dunham legt uit dat ze emotioneel wordt van haar tijd in het ziekenhuis. "Ik ben aan het trillen, zweten en huilen. Het voelt alsof ik iets verschrikkelijks fout heb gedaan, terwijl ik alleen maar beter wil worden."

De actrice is vaker open over haar gezondheid. Begin deze maand verscheen ze op de cover van tijdschrift Glamour waarop cellulite te zien is op haar been.