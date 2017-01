Braziliaanse politie arresteert drie mannen om dood Lambada-zangeres

De drie daders, mannen van 23, 21 en 18 jaar oud, worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 63-jarige Braz. De Lambada-zangeres werd donderdagochtend in een uitgebrande auto vlakbij haar woning aangetroffen. Volgens de politie was Braz in leven toen de auto in brand werd gestoken. De politie vermoedt dat Loala Braz slachtoffer is geworden van een roofmoord.

De jongens zouden geprobeerd hebben met messen Braz te beroven, maar de zangeres liet zich niet overmeesteren. Na vele messteken en snijwonden verloor de zangeres echter het bewustzijn waarna de daders het lichaam van Braz in haar auto plaatste en die vervolgens in een straat verderop in brand staken.

De 23-jarige Wallace De P.V. meldde zich donderdagavond bij de politie als getuige, maar nadat zijn verhaal bleek te rammelen onderwierp de politie hem aan een verhoor en bekende hij de misdaad. De andere twee verdachten waren eerder op donderdag aangehouden en bleken de mobiele telefoon en de pinpas van de zangeres op zak te hebben.

Dertig miljoen

Loala Braz verkocht gedurende haar carrière liefst dertig miljoen platen en was daarmee een van de succesvolste artiesten in Brazilië.

Haar bekendste plaat was de Chorando se foi met de band Kaoma in 1989. In Nederland is het nummer bekend als de Lambada.