Ed Sheeran noemt sabbatical goed voor liefdesleven

"Dit is de eerste keer dat ik echt verliefd kon worden", zegt Sheeran tegen Zane Lowe op Beats 1. "Het idee om een jaar vrij te nemen was om een betere band op te bouwen. Daarom zijn we samen gaan reizen en vrijwel iedere dag samen zijn geweest."

Sheeran, die vorige week de liedjes Shape of You en Castle on the Hill uitbracht, is sinds 2015 samen met Cherry Seaborn. "We zijn denk ik drie dagen niet bij elkaar geweest vorig jaar. Ik ben gelukkiger dan ooit. Ik ben nooit zo op mijn gemak geweest dan nu. Het geeft mij veel inspiratie. Het lijkt alsof alle puzzelstukjes in elkaar vallen."

De 25-jarige zanger zegt dat hij klaar is om vader te worden. "Ik wil een vader zijn. Vorig jaar dacht ik: 'Laten we tourbus-baby's krijgen. Kleine dikke, mollige kindjes die gewoon een beetje rond hobbelen."

In juli dachten fans nog dat Sheeran zou gaan trouwen, nadat hij werd gezien met een ring om zijn vinger.