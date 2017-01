Jesse Klaver heeft kledingstijl niet afgekeken van Canadese premier

Trudeau verschijnt in het openbaar vaak enigszins informeel gekleed, vaak in een witte blouse met omgeslagen mouwen. Ook Klaver kleedt zich vaak op die manier, maar van een kopie is volgens de jonge politicus geen sprake.

"Als ik campagne voer, moeten de mouwen worden opgestroopt. Zo van: we gaan er tegenaan!", licht de 30-jarige Klaver toe in gesprek met Vrij Nederland.

"Maar dat is niet nieuw. Zo doe ik dat al jaren. Dat Trudeau zich ook zo kleedt, is puur toeval."

Vragen over zijn uiterlijk lijkt Klaver sowieso niet bijster interessant te vinden: "Tja, wat moet ik over mijn uiterlijk zeggen? Ik ben wie ik ben."

Familie

In het interview met het vernieuwde maandblad zegt Klaver dat de politiek in het algemeen en de aankomende verkiezingen in maart een zware wissel op zijn gezinsleven trekken.

"Ik geniet met volle teugen van het fractieleiderschap. Maar zelfs als ik met mijn twee kleine kindertjes naar het park of naar het bos ga, spreken wildvreemde mensen me aan. En de telefoon kan nooit uit. Dat is klote", klaagt Klaver.