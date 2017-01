Bert van der Veer en Judith Osborn na derde afspraak samen

"We spraken bij mij thuis af. Het klikte, maar verder dan een goed gesprek kwamen we die avond niet", zegt Van der Veer in gesprek met de Margriet.

Van der Veer, die in 1988 de Gouden Televizier Ring voor zijn bijdrage aan de Surprise Show ontving, moest een tijd wachten totdat hij intiem kon zijn met Osborn. Dat markeerde ook direct het begin van hun relatie.

Smeken

"Pas nadat we tijdens de derde afspraak met ­elkaar in bed belandden, hadden we verkering. Ja, natuurlijk had ik dat al eerder gewild. Ik knalde zowat uit elkaar van verlangen en heb haar erom moeten ­smeken, haha."

Hoewel het koppel al een tijdje bij elkaar is, wonen de twee nog niet samen. "Na mijn scheiding heb ik nog een paar relaties gehad, maar ik kan heel goed alleen zijn", zegt Van der Veer.

"Ik vind onze latrelatie dan ook ideaal. Zodra ik weet dat Judith naar me onderweg is, ruim ik snel de troep in huis op."