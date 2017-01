GTST-acteur Hugo Metsers merkt leeftijdsverschil met vriendin niet

"Ze is 4 juli afgestudeerd en kort erna is het wat geworden", zegt de acteur in Shownieuws.

"Mijn enige troost is dat mijn opa ook 25 jaar ouder was dan mijn oma", zegt hij over het leeftijdsverschil van 26 jaar tussen hem en zijn nieuwe liefde. "We zijn nu een half jaar samen en je zou denken dat je tegen dingen aanloopt, maar dat is niet zo. Misschien heeft zij een oude ziel en ik een jongere."

"Het enige dat ik lastig vond was het aan mijn dochter te vertellen. Die wou aan het begin eventjes de tijd ervoor hebben maar later was er niks aan de hand", aldus de acteur.

Metsers heeft drie kinderen met zijn twee ex-vrouwen. Hij is bekend van series als Diamant, GTST en de films Zwartboek en Naar de Klote!.