Astrid Holleeder probeert beste te maken van onderduiken

Dit zegt ze tegen Libelle. Het volledige interview verschijnt vrijdag.

"Ik ben ondergronds gegaan", zegt de schrijfster van Judas, waarin Holleeder vertelt over hoe haar broer zijn familie dertig jaar lang terroriseerde, afperste en bedreigde. Ze vertelt onder meer over de Heineken-ontvoering en de impact daarvan op alle familieleden.

"Van dat ondergrondse hol probeer ik het beste te maken, met een plantje hier en een stoeltje daar. Maar mijn leven is natuurlijk heel erg veranderd. Ik zwerf van huis naar huis zodat ik moeilijk te traceren ben. Op verschillende plekken in de stad heb ik een auto staan, zodat niemand weet waar ik op zal duiken."

Gestopt

Ook vertelt ze dat ze haar werk niet meer doet. "Ik ben gestopt met werken als strafrechtadvocaat, wat ik 20 jaar met veel plezier heb gedaan. Ook ben ik gestopt met basketballen, wat ik al van kinds af aan deed. Ik heb opeens last van allerlei kwalen, darmontstekingen en zo, omdat ik niet meer beweeg. Ik kan niet zomaar een avond in een restaurant gaan eten."

"Mijn kleinkinderen kan ik niet van school halen", vervolgt ze. "Dat kan ik die andere moeders toch niet aandoen? In hun plaats zou ik ook zeggen: ga jij eens een stukkie verderop staan."

Ook verwijst ze naar de aanslagen op Cor van Hout, een van de ontvoerders van Freddy Heineken en diens chauffeur Ab Doderer op 9 november 1983. "Ik heb natuurlijk sinds 1996 de 1e, de 2e, de 3e aanslag op Cor meegemaakt", zegt Holleeder hierover. "Met de auto, met de fiets, met de motor. Ik weet hoe het werkt. Je bent zo weg."

Schutter

"Met Wim voerde ik gesprekken over het moment dat je de schutter aan ziet komen. Dat allerlaatste moment; daar had hij het altijd over. Voor hem was dat het ultieme moment van macht. Want, zei hij, dan denken ze aan míj. Ik vroeg: ‘Maar waarom zouden ze aan jou denken, dat laatste moment? Ik zou denken dat je dan aan je kinderen denkt.’ Nee, zei hij, als ze hem aan zien komen, denken ze allemaal: had ik het maar niet gedaan. Daarmee bedoelde hij: had ik maar niet de boel verraden. Had ik maar niet met de politie gepraat.”

"Ik denk dat ik zal denken: ik ben blij dat ik het gedaan heb. En één ding weet ik zeker: ik wil het laatste moment niet aan hém denken."

Eerder dit jaar werd bekend dat justitie Willem Holleeder ervan verdenkt dat hij zijn zussen, die belastende verklaringen over hem hebben afgelegd over moorden in het criminele milieu, wilde laten liquideren.

Het hele interview verschijnt vrijdag in Libelle.