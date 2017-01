Acteur Oscar Aerts medicatievrij

Dat meldt hij met de tekst "Sinds vandaag medicatievrij" op zijn Instagram-account.

De acteur lijdt aan het syndroom van Cushing, een aandoening die invloed heeft op de hormoonhuishouding.

Het was voor Aerts enige tijd onduidelijk hoe hij behandeld zou worden aan zijn aandoening. "We zitten nu in een soort voorbehandeling en we gaan kijken hoe we dit aan kunnen pakken met medicatie en misschien met een operatie die gaat plaatsvinden", liet hij 3,5 maand geleden weten.

De acteur had op fysieke klachten na weinig last van de ziekte. "Ik voel me top", aldus de acteur half oktober in reactie op zijn uiterlijke verandering, waardoor hij dikker oogt.