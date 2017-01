Josje Huisman nog niet gewend aan leven na K3

Dat zegt de zangeres woensdag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10.

"Ik moet vooral alles zelf doen nu, dus dat is wel een bepaald soort vrijheid die ik terug heb, maar ook wel erg wennen." Huisman werd in 2009 lid van K3, dat via de talentenjacht K2 zoekt K3 op zoek was naar een vervangster van Kathleen Aerts.

In maart 2015 gaven Huisman en haar collega's Kristel Verbeke en Karen Damen aan na een afscheidstournee uit de groep te stappen. Vorig jaar mei traden de drie voor het laatst op als K3, dat met nieuwe zangeressen is voortgezet.

Liefdesleven

Huismans liefdesleven is er niet levendiger op geworden nu ze niet meer in het kleuterpoptrio zit. "Het gebeurt niet superveel dat mannen op mij afstappen. Ik weet niet of ze bang voor me zijn, maar het mag op zich vaker gebeuren," zei de zangeres en actrice, die in het verleden relaties had met onder anderen Johnny de Mol en Gert Verhulst.

"Er is altijd wel ruimte voor een man in mijn leven, maar ik vind het nu ook wel prima zo als ze niet op me afkomen."