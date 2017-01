Eljero Elia vierde doelpunt om vrienden van SFB in misbruikzaak te steunen

"Het was een kruis met mijn armen, een gebaar alsof ik in de boeien was geslagen. En dat ik die boeien daarna verbrak", zegt Elia in gesprek met de Volkskrant.

"Ik deed het voor mijn vrienden van rapformatie SFB. Drie ervan zitten in de gevangenis in Suriname. Ik hoop dat ze snel thuis zijn."

De leden van rapformatie SFB worden ervan verdacht strafbare feiten te hebben gepleegd met een minderjarig meisje. Een filmpje waarop te zien is dat meerdere leden van SFB seks hebben met een 16-jarig meisje zou vorig jaar rond zijn gegaan op sociale media. De politie doet nog verder onderzoek.

'Het is politiek'

Volgens Elia zijn de aantijgingen "honderd procent bullshit. "Het is politiek, er is een nieuwe officier van justitie die wil scoren. Dat is althans mijn gevoel."

Op de vraag of het niet beter zou zijn als Elia zich enkel en alleen op het voetbal concentreert, zegt de Feyenoorder: "Hé, voetbal is mijn eerste prioriteit! Dit was geen aandacht trekken om het aandacht trekken. Dit is ernstig. Soms moet je opstaan en iets betekenen voor vrienden in nood. Het spel lag stil. Het beïnvloedt mijn voetballen verder totaal niet."